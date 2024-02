Jardine Cycle, Carriage Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Cycle & Carriage":

Der Aktienkurs von Jardine Cycle & Carriage hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 15,72 Prozent darstellt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt von -8,59 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Händler" beträgt -9,26 Prozent, wobei Jardine Cycle & Carriage aktuell 16,39 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Jardine Cycle & Carriage derzeit mit einem Wert von 54,42 eingestuft, was auf Neutralität hinweist, da der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Beim RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 59. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die aktuelle Dividendenrendite für Jardine Cycle & Carriage beträgt 4,78 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,97 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine neutrale Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Jardine Cycle & Carriage, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral bewertet wurde.