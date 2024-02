Jardine Cycle, Carriage Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Cycle & Carriage":

Die technische Analyse von Jardine Cycle & Carriage-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 31,44 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 26,04 SGD liegt, was einer Abweichung von -17,18 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 28,23 SGD liegt über dem letzten Schlusskurs von 26,04 SGD, was einer Abweichung von -7,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird Jardine Cycle & Carriage auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Vergleich des Aktienkurses von Jardine Cycle & Carriage mit anderen Aktien aus dem gleichen Sektor und der gleichen Branche zeigt, dass die Aktie eine Rendite von 7,13 Prozent erzielt hat, was 16,6 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Händler" liegt die Aktie sogar 15,77 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 61,14, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für Jardine Cycle & Carriage auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.