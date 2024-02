Jardine Cycle, Carriage Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Dividendenrendite der Jardine Cycle & Carriage-Aktie beträgt aktuell 4,78 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Händler) wird Jardine Cycle & Carriage als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,5, was einen Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 21,7 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jardine Cycle & Carriage-Aktie aktuell mit einem Wert von 75,12 überkauft ist. Daher erhält das Signal die Einstufung "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung des RSI für die Aktie ist daher "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Jardine Cycle & Carriage-Aktie eine Rendite von 7,13 Prozent auf, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Händler"-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei -9,07 Prozent, während die Aktie von Jardine Cycle & Carriage mit 16,2 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.