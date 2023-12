Jardine Cycle, Carriage Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Cycle & Carriage":

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Jardine Cycle & Carriage neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jardine Cycle & Carriage-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 9,32, was als "Gut" eingestuft wird, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,82, der eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf der Grundlage des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Händler"-Branche hat die Aktie von Jardine Cycle & Carriage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in diesem Sektor im Durchschnitt um -6,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 14,35 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite von -7,21 Prozent erzielen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Jardine Cycle & Carriage in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jardine Cycle & Carriage-Aktie bei 29,76 SGD liegt, was einer Entfernung von -7,58 Prozent vom GD200 (32,2 SGD) entspricht, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 29,04 SGD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Social Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Jardine Cycle & Carriage waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Jardine Cycle & Carriage daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.