Jardine Cycle & CarriageADR Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Derzeit wird die Aktie von Jardine Cycle & Carriage an der Börse als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,1 Euro, was 55 Prozent weniger ist als der durchschnittliche Wert in der Branche. Aufgrund dieses KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jardine Cycle & Carriage beträgt 75,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 56,03, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Jardine Cycle & Carriage-Aktie einen 200-Tage-Durchschnitt von 32,17 SGD hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,35 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um Jardine Cycle & Carriage wird ebenfalls berücksichtigt. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.