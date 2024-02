Japfa Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Japfa liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 297,01) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 97 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Japfa als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf die Japfa-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,53 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Japfa.

Die Dividendenrendite von Japfa beträgt derzeit 4,65 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,39 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Japfa eine Rendite von -26,44 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,7 Prozent, auf die Japfa mit 22,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.