Japfa Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Japfa beträgt derzeit 13,92 und liegt mit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 293 im Nahrungsmittelsektor. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Japfa zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Japfa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Japfa liegt bei 4,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Japfa-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 100, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (50) jedoch weder Über- noch Unterbewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Japfa.