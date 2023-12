Japfa Aktie: Am Scheideweg

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Japfa in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Japfa steht derzeit bei 0,225 SGD und liegt damit +2,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sie sich um -2,17 Prozent vom GD200 entfernt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Japfa liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,06, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Japfa in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was durch die Auswertung von Diskussionen und Meinungen der letzten Wochen bestätigt wird. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".