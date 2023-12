Japfa Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen des Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Der RSI der Japfa-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,63, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Japfa also ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite der Japfa-Aktie mit -26,5 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,54 Prozent erzielte, liegt Japfa mit einer Rendite von -19,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Japfa-Aktie beträgt aktuell 0,22 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,22 SGD, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Japfa basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Japfa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Japfa-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Anleger-Stimmungen.