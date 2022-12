Japan und Australien wollen Verteidigungskooperation intensivieren

TOKIO (dpa-AFX) - Japan und Australien wollen in Reaktion auf Chinas Aufrüsten und Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm militärisch noch intensiver zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida am Freitag in Tokio bei einem Treffen mit dem australischen Verteidigungsminister Richard Marles und Australiens Außenminister Penny Wong, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo nach dem Treffen berichtete.

Ihre Länder, die beide Bündnispartner der USA sind, müssten "die Anstrengungen zur Verwirklichung eines freien und offenen Indopazifik vorantreiben", hieß es von japanischer Seite. Die beiden australischen Minister kamen zu einem Treffen mit ihren japanischen Kollegen, Außenminister Yoshimasa Hayashi und Verteidigungsminister Yasukazu Hamada, in die japanische Hauptstadt.

Gemeinsam mit Indien bilden Japan, Australien und die USA die sogenannte Quad-Gruppe. Die vier Länder wollen ihr Engagement im Indopazifik ausbauen und damit Chinas militärischem und wirtschaftlichen Expansionsdrang in der Region die Stirn bieten./ln/DP/stw