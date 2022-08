Japan stöhnt unter Sommerhitze - Warnung vor Hitzeschlag

TOKIO (dpa-AFX) - Die schwüle Sommerhitze macht auch den Japanern schwer zu schaffen. Die Regierung des Inselreiches warnte die Bevölkerung am Dienstag vor der Gefahr durch Hitzeschlag und rief die Menschen in weiten Teilen des Landes auf, genug Wasser zu trinken und sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten. Bereits seit dem frühen Morgen (Ortszeit) wurden an Hunderten von Orten Temperaturen von über 30 Grad gemessen. In Kumagaya in Tokios Nachbarprovinz Saitama wurden die Bewohner vor einem Anstieg der Temperatur auf 41 Grad gewarnt. Für das zubetonierte Tokio sagte die Wetterbehörde 37 Grad voraus./ln/DP/zb