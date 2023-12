Japan Wool Textile Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Es wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationshäufigkeit im Zusammenhang mit der Aktie von Japan Wool Textile in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) weist mit 68,13 (für 7 Tage) und 56,93 (für 25 Tage) auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Japan Wool Textile-Aktie ein Durchschnitt von 1157,52 JPY über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1270 JPY, was einen positiven Unterschied von 9,72 Prozent darstellt und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1355,44 JPY, was einem Rückgang von 6,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Japan Wool Textile in der einfachen Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, ohne klare positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie die Gesamteinschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.