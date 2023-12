Japan Wool Textile Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Japan Wool Textile neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Japan Wool Textile-Aktie beträgt derzeit 1161,68 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1266 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Japan Wool Textile daher eine "gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1352,72 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und die Aktie daher eine "schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Japan Wool Textile auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Japan Wool Textile liegt bei 79,55, was zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,3, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "schlecht".

Die Stimmung rund um die Aktie von Japan Wool Textile wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Japan Wool Textile weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Japan Wool Textile bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "neutral".