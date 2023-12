Japan Tobacco ADR Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Japan Tobacco ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Japan Tobacco liegt aktuell bei 13, was im Vergleich zu ähnlichen Tabakunternehmen (KGV von 44) als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie in dieser Kategorie daher ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Japan Tobacco um 20,03 Prozent über dem GD200 (Durchschnittskurs der letzten 200 Tage) liegt, was als positives Signal interpretiert wird. Der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, weist hingegen nur einen minimalen Abstand von +2,4 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Japan Tobacco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Japan Tobacco-Aktie zeigt einen Wert von 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingeschätzt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Japan Tobacco.