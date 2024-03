Japan System Techniques Aktie: Immer langsam!

Der gleitende Durchschnittskurs der Japan System Techniques beträgt derzeit 2611,1 JPY, während der Aktienkurs bei 3780 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +44,77 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 3411,68 JPY, was einem Abstand von +10,8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Japan System Techniques eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Japan System Techniques daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Japan System Techniques liegt bei 71,03, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,17 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Japan System Techniques eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.