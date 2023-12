Japan System Techniques Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Japan System Techniques-RSI liegt bei 45,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 31,11 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Netzwerken wurden ebenfalls analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für Japan System Techniques.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion. Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die Japan System Techniques auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2168,02 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2788 JPY liegt, was einer Überbewertung von +28,6 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 2318,9 JPY in den vergangenen 50 Tagen deutet auf eine Überbewertung von +20,23 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Japan System Techniques-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz in sozialen Netzwerken, dem Anlegerverhalten und der technischen Analyse.