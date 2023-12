Japan Steel Works-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Japan Steel Works":

Japan Steel Works hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Die geringe Differenz von 0,67 Prozent zum Durchschnitt führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Japan Steel Works ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben den Analysen von Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung ergab, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Japan Steel Works war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem neutralen Rating führte.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Japan Steel Works weist ein KGV von 12,57 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 22,69 als deutlich günstig und unterbewertet betrachtet wird. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.