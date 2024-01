Japan Steel Works Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Japan Steel Works":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Japan Steel Works weist ein KGV von 12,04 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Maschinen"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 23,21, was einen Abstand von 48 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Japan Steel Works eine Performance von -4,01 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 28,91 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -32,92 Prozent für Japan Steel Works führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 24,47 Prozent, wobei Japan Steel Works 28,48 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Japan Steel Works-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2706,49 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 2450 JPY weicht somit um -9,48 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2498,8 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,95 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende hat Japan Steel Works eine Dividendenrendite von aktuell 2,26 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.