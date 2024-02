Japan Steel Works Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Japan Steel Works":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was Anleger positiv stimmt. Insgesamt wurde die Aktie von Japan Steel Works von der Redaktion mit "Gut" bewertet, da die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war. Dies spiegelt sich auch in der Anleger-Sentiment-Einschätzung wider.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Japan Steel Works keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild blieb neutral, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Japan Steel Works mit anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -45,58 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance der Aktie um 40,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Japan Steel Works ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Japan Steel Works zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Der RSI liegt bei 40,42 und der RSI25 bei 51,54, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Einschätzung für Japan Steel Works basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und der Performance im Branchenvergleich.