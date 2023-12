Japan Steel Works Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Challenger":

Derzeit schüttet Japan Steel Works nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Mit 2,26 % liegt die Dividendenrendite 0,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,93 %. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating, wodurch die Japan Steel Works-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Japan Steel Works eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Japan Steel Works eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Japan Steel Works-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60,16), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Japan Steel Works insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.