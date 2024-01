Japan Steel Works Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Japan Steel Works":

Die technische Analyse der Japan Steel Works zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2707,14 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2479,5 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -8,41 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 2493,74 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,57 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Japan Steel Works in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Japan Steel Works diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Japan Steel Works liegt bei 3,72, was aufgrund des Zeitraums von 7 Tagen als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,51 und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Japan Steel Works mit einer Ausschüttung von 2,26 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Maschinen (2,9 %), was eine Einstufung als "Neutral" ergibt, da die Differenz 0,65 Prozentpunkte beträgt.