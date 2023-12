Japan Steel WorksADR Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Japan Steel Works hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Diese geringe Abweichung von 0,67 Prozent führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Japan Steel Works weist ein KGV von 12,57 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 22,69. Dies entspricht einer Unterbewertung von 45 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Japan Steel Works ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Japan Steel Works in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,38 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 26,61 Prozent, was zu einer Underperformance von -38,99 Prozent für Japan Steel Works führt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 22,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Japan Steel Works 34,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.