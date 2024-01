Altus Power Aktie: Das wird teuer!

Die Altus Power-Aktie notierte derzeit bei 6,24 USD, was einer Entfernung von +13,25 Prozent vom GD200 (5,51 USD) entspricht, was aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,64 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +10,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Altus Power-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Altus Power-Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Altus Power-Aktie als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 87,21, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 37,5 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.