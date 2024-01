Japan Post HoldingsADR Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Japan Post-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 708,03 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 9 JPY liegt, was einer Abweichung von -98,73 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (441,56 JPY) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -97,96 Prozent führt. Somit erhält die Japan Post-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich ebenfalls ein negativer Trend. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristig negatives Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Japan Post blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den Social Media war in den letzten Tagen neutral, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält die Japan Post-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert von 50 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einen Wert von 99,72 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.