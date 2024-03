Japan Material Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Japan Material. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Japan Material-Aktie bei 2428,49 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2419 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,39 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 2549,78 JPY, was einem Abstand von -5,13 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Japan Material-Aktie liegt bei 81, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 59,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Japan Material basierend auf der RSI-Bewertung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Japan Material daher als "Neutral"-Wert betrachtet.