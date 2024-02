Japan Material Aktie: Füße still halten!

Die Japan Material-Aktie wird aktuell im Rahmen einer technischen Analyse betrachtet. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen ermittelt, wobei dieser Wert aktuell bei 2383,26 JPY liegt. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2665 JPY bedeutet dies einen Unterschied von +11,82 Prozent. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei auch hier der letzte Schlusskurs (2506,26 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,33 Prozent). Daher erhält die Japan Material-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Japan Material wurden in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Japan Material in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie auch hier mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Japan Material, weshalb die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet wird.

Zur Einschätzung, ob die Japan Material-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 56,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ein ähnliches Bild, da auch hier Japan Material weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,42), wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Japan Material-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.