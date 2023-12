Japan Living Warranty Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Japan Living Warranty war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Japan Living Warranty-Aktie zeigt einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 50,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt unterschiedliche Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2525,46 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Japan Living Warranty-Aktie sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.