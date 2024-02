Japan Living Warranty Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Japan Living Warranty-Aktie wird in der technischen Analyse derzeit positiv bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 2649,66 JPY, was einem Abstand von +17,75 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3120 JPY entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 2971,62 JPY, was einer Differenz von +4,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 47,37 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien wird die Japan Living Warranty-Aktie von den meisten privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und auch keine bedeutend intensiveren Diskussionen gab.

Insgesamt erhält die Japan Living Warranty-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des Relative-Stärke-Index, der Anleger-Stimmung und des Sentiments und Buzz.