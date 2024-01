Japan Living Warranty Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "LAMF Global Ventures Corp":

Die Diskussionen über Japan Living Warranty in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Nach Analyse der Plattformen zeigen sich weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Japan Living Warranty bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Japan Living Warranty können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen und deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, die eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Derzeit ist die Japan Living Warranty mit dem Wert 78,55 überkauft, was eine Einstufung als "Schlecht" nach sich zieht. Die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet ergibt sich für die Aktie jedoch ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von +10,13 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 2993,86 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,44 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.