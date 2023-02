Japan: Inflation steigt auf 41-Jahres-Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

TOKIO (dpa-AFX) - Die Inflation in Japan legt weiter zu. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel erhöhten sich im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,2 Prozent, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit September 1981. Die Rate wird von der japanischen Notenbank besonders beachtet. Bankökonomen hatten im Schnitt 4,3 Prozent erwartet.

Die gesamten Verbraucherpreise, also inklusive frischer Lebensmittel, stiegen noch etwas deutlicher um 4,3 Prozent. Auch das ist der stärkste Anstieg seit langer Zeit. Hier wurden die Markterwartungen getroffen.

Verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften ist die Teuerung in Japan zwar niedriger, für japanische Verhältnisse ist sie aber hoch. Die Regierung hat deshalb bereits Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, die die offiziellen Teuerungsraten bald dämpfen sollten. Dennoch dürfte die Inflation über dem Ziel der Bank of Japan von zwei Prozent verharren. Die Notenbank vertritt allerdings die Position, dass die Preissteigerungen nicht nachhaltig seien. Eine konkrete geldpolitische Reaktion ist bisher nicht absehbar./bgf/jkr/jha/