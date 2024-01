Japan Hospice Holdings-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Japan Hospice Aktie wird derzeit in technischen Analysen betrachtet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 44,48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Japan Hospice Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 2755,11 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2266 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -17,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2238,48 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Japan Hospice Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Japan Hospice Aktie hinsichtlich der Stimmung und des allgemeinen Anlegerinteresses.