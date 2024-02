Japan Hospice Holdings Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Japan Hospice-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 2642,5 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2403 JPY (-9,06 Prozent), was die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+5,95 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Japan Hospice-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Japan Hospice-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Japan Hospice-Aktie, da sie weder als "überkauft" noch als "überverkauft" gilt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Japan Hospice-Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.