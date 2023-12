Japan Hospice Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Japan Hospice-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen in Bezug auf Japan Hospice diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Japan Hospice festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Japan Hospice keine Auffälligkeiten in diesem Bereich registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Japan Hospice daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -23,4 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2818,63 JPY mit dem aktuellen Kurs (2159 JPY) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2242,32 JPY, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,72 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Japan Hospice liegt bei 34,84, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Gesamtrating von "Neutral".