Japan Hospice Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Japan Hospice war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Japan Hospice. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Japan Hospice-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1976 JPY lag, was einem Unterschied von -24,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2614,8 JPY) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2251,92 JPY wurde mit einem Unterschied von -12,25 Prozent unterschritten. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Japan Hospice liegt bei 82,24 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 58,44, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Japan Hospice in der Gesamtanalyse eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.