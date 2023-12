Japan Hospice Holdings Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Die technische Analyse der Japan Hospice-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Rückgang um 18,28 Prozent auf 2264 JPY ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser mit 2233,04 JPY auf ähnlichem Niveau (+1,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Japan Hospice-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating bezüglich des RSI.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Note.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz sowie die Anleger-Stimmung, dass die Japan Hospice-Aktie derzeit neutral bewertet wird.