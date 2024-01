Japan Foods Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Japan Foods-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1110,9 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1300 JPY lag, was einer Abweichung von +17,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1167,02 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,39 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität über Japan Foods eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Japan Foods liegt bei 30,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 31 liegt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Japan Foods-Aktie somit für die technische Analyse, das Sentiment und den RSI die Einstufung "Neutral".