Japan Food Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Aktienanalyse: Japan Foods mit neutraler Bewertung in verschiedenen Bereichen

Investoren, die derzeit in die Aktie von Japan Foods investieren, können eine Dividendenrendite von 3,88 % erwarten, was einen Mehrertrag von 0,55 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Japan Foods aktuell 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 25 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Japan Foods daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Japan Foods-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -26,32 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -9,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Japan Foods in verschiedenen Bereichen wie der Dividendenrendite, der Fundamentalanalyse, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung.