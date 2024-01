Japan Food Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Japan Foods hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,6 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 4,88 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,48 Prozent für Japan Foods bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Japan Foods 19,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass Japan Foods momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 44, was bedeutet, dass Japan Foods weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Japan Foods eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb Japan Foods eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Japan Foods von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein Bild, das auf eine fehlende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat hindeutet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Dadurch erhält die Japan Foods-Aktie ein "Neutral"-Rating.