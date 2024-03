Japan Food Aktie: In Lauerstellung

Die Anlegerstimmung bezüglich Japan Foods war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Japan Foods daher eine "Neutral"-Einschätzung. Unseren Analysten zufolge erhält das Unternehmen auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 3,88 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Japan Foods liegt bei 45,45, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 59 auf eine neutrale Marktsituation hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Japan Foods im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,76 Prozent erzielt, was 27,28 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -32,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.