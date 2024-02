Japan Food Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Technische Analyse der Japan Foods-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,39 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,295 SGD liegt, was einer Abweichung von -24,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,32 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-7,81 Prozent Abweichung). Daher wird die Japan Foods-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in Social Media, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Auf dieser Basis erhält Japan Foods eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Japan Foods. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Im Branchenvergleich erzielte die Japan Foods-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt nur um -1,15 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -18,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 13,77 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt.

Insgesamt führen die negative technische Analyse, die neutrale Anlegerstimmung und die Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich zu einer Gesamtbewertung der Japan Foods-Aktie als "Schlecht".