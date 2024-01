Japan Exchange Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Japan Exchange Group":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Japan Exchange in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Japan Exchange diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Japan Exchange mit einer Rendite von 55,32 Prozent mehr als 31 Prozent darüber. Die Kapitalmärkte-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 16,29 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Japan Exchange mit 39,02 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Japan Exchange-Aktie bei 93,92 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,37 JPY (-88,96 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 10,12 JPY, daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Japan Exchange liegt bei 44,21, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".