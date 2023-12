Japan ExchangeADR Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Japan Exchange schüttet eine Dividendenrendite von 2,2% aus, was 0,84 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,04% ist. Der Ertrag liegt somit nur leicht unter dem Durchschnitt und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Japan Exchange überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut" Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Japan Exchange liegt bei 55,7 und der RSI25 bei 58,57, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Japan Exchange festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet werden.

Zusammenfassend erhält Japan Exchange daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf Dividendenrendite, Stimmung und Buzz.