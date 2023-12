Japan Elevatorrvice Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Japan Elevator Service wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens beträgt 2046,34 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2277 JPY) um +11,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 2142,68 JPY, was einer Abweichung von +6,27 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Japan Elevator Service diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Japan Elevator Service wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen war gering, sodass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Abschließend kann der Relative Strength-Index (RSI) zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen werden. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Neutral".