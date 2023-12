Japan Electronic Materials-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "First Merchants":

Die Japan Electronic Materials wird derzeit bei einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 1533,97 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1644 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,17 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1440,14 JPY, was einer Abweichung von +14,16 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ist die Diskussion rund um Japan Electronic Materials in den sozialen Medien überwiegend neutral. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Japan Electronic Materials beträgt 21,22, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,84, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie von Japan Electronic Materials als "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.