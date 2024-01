Japan Electronic Materials Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Bei Japan Electronic Materials gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, auf deren Basis diese Auswertung basiert. Daher wird das Kriterium des Sentiments mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Japan Electronic Materials daher für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Japan Electronic Materials liegt bei 49,77 Punkten, was auf ein weder überkauft noch überverkauftes Wertpapier hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale (Wert: 33,04). Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Japan Electronic Materials neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Japan Electronic Materials mit 1809 JPY aktuell +19,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,12 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für diese beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.