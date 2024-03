Japan Electronic Materials Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Anleger-Stimmung bei Japan Electronic Materials in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu dieser neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Japan Electronic Materials-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig eine positive Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1693,25 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2774 JPY liegt, was einer Abweichung von +63,83 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (2080,64 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von +33,32 Prozent. Somit wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt positiv bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Japan Electronic Materials in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als neutral eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Japan Electronic Materials ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 52,82 und der RSI25 bei 36,1, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz die Aktie von Japan Electronic Materials als neutral bewertet.