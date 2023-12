Japan Electronic Materials Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Japan Electronic Materials-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell einen Wert von 6,07 aufweist, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und das Signal "Gut" ergibt. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Japan Electronic Materials-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1534,67 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1662 JPY eine Abweichung von +8,3 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1446,58 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +14,89 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.