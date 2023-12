Japan Electronic Materials Aktie: Alles nach Plan!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Japan Electronic Materials über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Japan Electronic Materials in diesem Punkt die Bewertung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 37,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,66, was für 25 Tage eine ähnliche Einstufung ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den sozialen Medien wurde in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ über Japan Electronic Materials diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Japan Electronic Materials bei 1541,27 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1719 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,53 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1489,08 JPY, was einer Distanz von +15,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt vergeben wir damit die Gesamtnote "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Japan Electronic Materials-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Japan Electronic Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Japan Electronic Materials-Analyse.

