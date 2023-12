Japan Cash Machine Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Japan Cash Machine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1122,72 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1290 JPY, was einem Unterschied von +14,9 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 50-Tages-Durchschnitt (1116,48 JPY) als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen positive Entwicklungen auf, wodurch die Japan Cash Machine-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Japan Cash Machine bleibt hingegen weitgehend stabil. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Japan Cash Machine-Aktie liegt bei 69,83, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, unterstützt diese Einschätzung mit einem Wert von 33,77. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.