Japan Cash Machine Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse in sozialen Medien in Bezug auf Japan Cash Machine neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Japan Cash Machine aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Japan Cash Machine in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Japan Cash Machine-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1166,83 JPY. Der letzte Schlusskurs (1324 JPY) weicht somit um +13,47 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1414,66 JPY), liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,41 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Japan Cash Machine-Aktie somit in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Japan Cash Machine als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Japan Cash Machine-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,6, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.